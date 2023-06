Verteidigungsminister Boris Pistorius ist derzeit in den USA. Dort besuchte er auch das Martin Luther King Jr. Memorial. Foto: Jim Watson/AFP up-down up-down Amerikaner schätzen den Osnabrücker Verteidigungsminister Boris Pistorius in Washington: Viel Lob für den „No-Bullshit-Typen“ und | 29.06.2023, 12:01 Uhr Von dpa Christian Ströhl | 29.06.2023, 12:01 Uhr

Der Verteidigungsminister wird bei seinem Antrittsbesuch in den USA freundlich von den Amerikanern empfangen. Sie schätzen an Boris Pistorius offenbar, was auch die Osnabrücker an ihm als Oberbürgermeister schätzten: Verlässlichkeit, Klartext, Machen.