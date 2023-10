Die Tat ereignete sich in einem Mehrparteienhaus in der Straße Am Heidekotten im Stadtteil Voxtrup. Wie die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Osnabrück in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, sei die Leitstelle gegen 14.20 Uhr alarmiert worden. Mehrere Streifenwagen seien daraufhin zum Tatort geeilt.

Im Obergeschoss des betreffenden Hauses fanden die Beamten demnach einen 27-jährigen Mann, der mehrere Stichwunden aufwies und bereits viel Blut verloren hatte. Durch Erste-Hilfe-Maßnahmen der Polizisten sowie hinzugerufene Rettungskräfte und einen Notarzt gelang es, die Blutung zu stoppen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr werde inzwischen ausgeschlossen, der Zustand des 27-Jährigen sei stabil, so Sprecher Jannis Gervelmeyer auf Anfrage.

33-jähriger Osnabrücker unter Verdacht

Durch Zeugenbefragungen geriet ein 33-Jähriger in Verdacht, den Messerangriff ausgeführt zu haben. Er konnte noch in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. „Vor der nahegelegenen Wohnanschrift des Tatverdächtigen fanden die Polizisten mehrere Messer, von denen eines Blutanhaftungen aufwies“, so die Polizei. Der mutmaßliche Täter, der ebenso wie das Opfer aus Osnabrück stammt, wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der ihn ins Gefängnis schickte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.