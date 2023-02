Sieben Wochen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Gelsenkirchen ist am Dienstag in Osnabrück ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Symbolfoto: dpa up-down up-down Polizei durchsucht Wohnungen Versuchtes Tötungsdelikt in Gelsenkirchen: 25-jähriger Osnabrücker festgenommen Von Sebastian Stricker | 14.02.2023, 12:16 Uhr

In Osnabrück ist am Dienstagmorgen ein 25 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er soll an einem versuchten Tötungsdelikt am zweiten Weihnachtstag 2022 in Gelsenkirchen beteiligt gewesen sein. In zwei Wohnungen in Osnabrück und Ostercappeln stellte die Polizei Beweismittel sicher.