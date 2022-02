Am frühen Mittwochmorgen konnten Polizisten vier verdächtige Männer festnehmen. (Symbolbild) FOTO: imago images/localpic Diebe in Osnabrück unterwegs Versuchter Katalysatorendiebstahl: Vier Verdächtige festgenommen Von Arlena Janning | 23.02.2022, 16:56 Uhr

Nachdem eine Zeugin am frühen Mittwochmorgen in der Spichernstraße verdächtige Geräusche gehört hatte, konnten die hinzugerufenen Polizisten vier verdächtige Personen aus Bad Rothenfelde festnehmen. In ihrem Pkw fanden die Beamten diverses Werkzeug und das frisch abgetrennte Teil eines Fahrzeugs.