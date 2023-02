Sieben Wochen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Gelsenkirchen ist am Dienstag in Osnabrück ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Symbolfoto: dpa up-down up-down Durchsuchung auch in Ostercappeln Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei verhaftet 25-jährigen Mann aus Osnabrück Von Sebastian Stricker | 14.02.2023, 12:16 Uhr | Update vor 24 Min.

In Osnabrück ist am Dienstag ein 25 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er soll an einem versuchten Tötungsdelikt am zweiten Weihnachtstag 2022 in Gelsenkirchen beteiligt gewesen sein. In seiner Wohnung sowie einer weiteren in Ostercappeln stellte die Polizei Beweismittel sicher.