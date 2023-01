Logo NEO In den Osnabrücker Jugendzentren wie hier im Westwerk in Atter gibt es nach wie vor kostenlose Damenbinden und Tampons auf den Frauen-Toiletten - ein Beitrag gegen die Periodenarmut und gegen Stigmatisierung. Foto: Jörn Martens up-down up-down Ständig verstopfte Klos Binden und Tampons gratis auf Osnabrücker Schultoiletten: Warum funktioniert es nicht? Von Sandra Dorn | 07.01.2023, 16:43 Uhr | Update vor 29 Min.

2022 hat die Stadt Osnabrück auf den Damentoiletten an allen weiterführenden Schulen und in den Jugendzentren Spender mit kostenlosen Binden und Tampons aufgestellt. Viele Schulen füllen sie aber nicht mehr auf, weil die Menstruationsartikel ständig zweckentfremdet wurden. So geht es jetzt weiter.