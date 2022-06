Ausgeführt wurde die Möser-Statue wie auch die Fürstenbergs von der in Münster geborenen Künstlerin Elisabet Ney (1833–1907), die später in die Vereinigten Staaten auswanderte. Das Andenken an ihr Leben und Werk wird heute im Elisabet Ney Museum in Austin/Texas gepflegt. Sie war eine Schülerin des Berliner Bildhauers Christian Daniel Rauch (1777–1857), dessen Schüler Friedrich Drake (1805–1882) knapp 30 Jahre zuvor das Möser-Denkmal in Osnabrück gestaltet hatte. Natürlich reiste Ney nach Osnabrück, um das Denkmal und weitere Bildquellen vor Ort studieren zu können; ein Möser-Bildnis lieh sie sogar nach Münster aus.

Die von Ney geschaffenen Figuren wurden am 22. September 1862 aufgestellt. Artikel in der „Kölnischen Zeitung“ und der „Leipziger Illustrirten Zeitung“ bezeugen die überregionale Rezeption. „In lebendigster Wahrheit steht Justus Möser vor uns da, in der Tracht seiner Zeit, wenig nach vorn gebeugt, heiter nachsinnend, den Griffel in der Hand, als wollte er eben die schönste seiner patriotischen Phantasien für uns aufzeichnen“, kommentierte ein Zeitgenosse.

Die Möser-Statue blieb 40 Jahre im Ständesaal bis zum Abriss des Ständehauses 1904 und fand dann als Sandsteinkopie im Vortragssaal des Westfälischen Landesmuseums in Münster bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erneut Verwendung. Das Original ist verschollen.

Martin Siemsen ist Vorsitzender der Justus-Möser -Gesellschaft.