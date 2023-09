Die Polizei Warendorf bittet die Bevölkerung um Hinweise. Ein Mann, der sich zuletzt in einer Fachklinik in Telgte aufhielt, gilt seit dem 1. September als vermisst. Er hat nach Angaben der Polizei eine hagere Figur, ist 1,85 Meter groß, hat dunkle Haare und sieht abgemagert aus. Welche Kleidung der Vermisste trägt, ist unbekannt.

Hinweise zur Person und zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.