Seit Freitag, 5. Mai, ist Isabel S. aus Halle (Saale) verschwunden. Die Vermisste wurde letztmalig am Freitag im Bereich Wachtelweg in Halle (Saale) gesehen. Während der Ermittlungen hätten sich Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort in Osnabrück ergeben, teilt die Polizei mit.

Isabel ist 1,73 Meter groß, 17 Jahre alt, sehr schlank, hat mittellanges rotes glattes Haar, dunkelbraune Augen und schmale Lippen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt der Vermissten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Halle (Saale) unter 0345/2242000 oder jede andere Polizeidienststelle.