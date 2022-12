Nur noch an zwei Abenden ist die Teilnahme am beliebten Eisstockschießen möglich. Dafür bleibt der Eiszauber länger aufgebaut als geplant. Archivfoto: Thomas Wübker up-down up-down Zusätzliche Termine beim Eisstockschießen Geht der Eiszauber am Osnabrücker Nikolaiort in die Verlängerung? Von Finja Jaquet | 09.12.2022, 09:14 Uhr

Erstmals startete das Eisstockschießen in Osnabrück in diesem Jahr im Herzen der Stadt: Der neue Standort des Eiszaubers am Nikolaiort sorgt nicht nur für mehr Zuschauer - die Saison lief bereits so gut, dass die Kunsteisbahn möglicherweise länger bestehen bleibt als ursprünglich geplant.