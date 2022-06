Die Verletzten aus der Gefahrenzone evakuieren und das sich ausbreitende Feuer in den Griff kriegen bei ständiger Explosionsgefahr – so in etwa stellte sich den anrückenden Einsatzkräften die Situation dar. „Dieses Szenario ist eher unwahrscheinlich“, erklärte Michael Heinze. Es gehe aber schließlich um das Trainieren von Situationen und Abläufen, betonte der Wachabteilungsleiter der Berufsfeuerwehr. Und dafür sei der vielfältige Problemaufriss gut gewählt. Eine ähnliche Einschätzung traf auch Ingo Spier, leitender Sicherheitsingenieur bei der Westfalen-Gas AG: „Die Verkettung der verschiedenen Aspekte ist eher unrealistisch. Die örtlichen Gegebenheiten bieten sich aber für eine facettenreiche Übung an.“

In mehreren Wellen erreichten die Fahrzeuge der verschiedenen Feuerwehren den Einsatzort. Neben der Berufsfeuerwehr beteiligten sich die Freiwilligen Feuerwehren Haste, Schinkel, Neustadt, Eversburg, Stadtmitte, Wallenhorst und Bramsche an der Übung.

Bei der Masse an Fahrzeugen geriet die Einfahrt auf das Betriebsgelände zum Nadelöhr, eine lange Schlange bildete sich. Die Feuerwehr im Stillstand? „Völlig normal“, befand Heinze. Beim Erreichen des Einsatzortes müsse zunächst die Lage erfasst werden, erst dann würden den Einsatzkräften ihre Aufgaben zugewiesen. „Einen Überblick verschaffen und die Gefahren erkennen, um dann koordiniert vorgehen zu können“ – das sei das A und O. „Als Zuschauer fragt man sich vielleicht, warum das so lange dauert. Aber Planung ist notwendig, um Risiken zu minimieren.“

Wie auch am Samstag klar wurde: Das Versagen der Sprühwasseranlage, die eine Erhitzung der Gaswaggons verhindern soll, gehörte zwar zum Planspiel – stellte aber eine unvorhergesehene Wendung dar: Während Feuerwehrleute in Hitzeschutzanzügen noch versuchten, einen Verletzten zu retten, mussten Löschfahrzeuge für die Kühlung der Waggons abgestellt werden.

Am Ende waren alle Personen gerettet und das Feuer unter Kontrolle. Heinze zeigte sich insgesamt zufrieden und betonte die Wichtigkeit praxisnaher Übungen: „Wir können dem Unternehmen nur danken für die Zusammenarbeit.“ Und wenn es in der Stadt gebrannt hätte, während die Feuerwehr zur Übung war? Dann wäre trotzdem die Feuerwehr gekommen. Am Samstag übernahmen Teile der Freiwilligen Feuerwehren Sutthausen und Voxtrup für die Dauer der Übung den Brandschutzdienst in der Stadt.