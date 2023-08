Polizei sucht Zeugen Verkehrssünder flieht auf Socken durch Osnabrück Von Anke Schneider | 09.08.2023, 15:31 Uhr Auf Socken lief der Flüchtige vor der Polizei in Osnabrück davon. Symbolfoto: Ennio Brehm/Unsplash up-down up-down

Eine Flucht zu Fuß auf Socken durch die Stadt – das hat die Polizei in Osnabrück auch noch nicht so oft erlebt. Passiert ist das am Montagnachmittag an der Kreuzung Bremer Straße/Rappstraße in Osnabrück.