Oftmals hielten Autofahrer den vorgeschriebenen Abstand zu Radfahrern nicht ein, wie hier in der Knollstraße in Osnabrück. Foto: Polizei Osnabrück up-down up-down Radfahrer standen im Fokus Verkehrskontrolle in der Region Osnabrück: Das waren die häufigsten Verstöße Von Anke Schneider | 25.10.2022, 15:00 Uhr

Handynutzung während der Fahrt, das Überfahren roter Ampeln oder das Fahren ohne Licht waren nur einige Verstöße, die die Polizei am Montag in Stadt und Landkreis Osnabrück festgestellt hat. Kontrolliert wurden vor allem Radfahrer, die sich oftmals nicht an die Verkehrsregeln hielten.