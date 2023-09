Immer weniger Schwestern in der Pflege Verkaufen die Thuiner Franziskanerinnen Anteile der Niels-Stensen-Kliniken? Von Laura Nowak | 08.09.2023, 16:23 Uhr An den Niels-Stensen-Kliniken sind vier Gesellschafter beteiligt. Foto: Niels-Stensen-Kliniken up-down up-down

Die Thuiner Franziskanerinnen prüfen, ob sie ihre Gesellschaftsanteile an den Niels-Stensen-Kliniken verkaufen. Das bestätigten die Niels-Stensen-Kliniken und die Thuiner Franziskanerinnen unserer Redaktion am Freitag. Das St. Georgstift Thuine hat Anteile in Höhe von 41 Prozent.