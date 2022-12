Auch am Heiligabend verkauft Julian Albers auf seinem Hof in Pye noch Tannenbäume. Er hat noch ein paar Prachtexemplare. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Trotz gestiegener Preise Verkäufer von Weihnachtsbäumen in und um Osnabrück sind zufrieden Von Thomas Wübker | 24.12.2022, 07:00 Uhr

In zahlreichen Häusern und Wohnungen stehen bereits seit Längerem die Weihnachtsbäume, in anderen wird die Tanne spätestens am Heiligabend reingeholt. Anders als erwartet ist das Geschäft in und um Osnabrück trotz Inflation nicht eingebrochen.