Die langjährige Vorsitzende des AWO-Kreisverbandes für die Region Osnabrück, Annegret Brockfeld, ist in Rente gegangen. Ihr Nachfolger ist Georg Warnke aus Diepholz. FOTO: Andre Havergo Neuer Geschäftsführer Verjüngung bei der Awo Osnabrück: Georg Warnke löst Annegret Brockfeld ab Von Sandra Dorn | 22.04.2022, 17:01 Uhr

Nach 43 Jahren bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist Annegret Brockfeld in Rente gegangen. Ihr Nachfolger in der Geschäftsführung des Kreisverbands in der Region Osnabrück heißt Georg Warnke, ist 34 Jahre alt und frischgebackener Vater.