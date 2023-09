Aktion vor dem VHS-Gebäude Mit Zusatzschild: Osnabrücker Friedensinitiative fordert Gespräche mit Twer Von Wibke Niemeyer | 01.09.2023, 16:18 Uhr Der Baum der Städtepartnerschaften in Osnabrück wurde um ein Schild ergänzt. Foto: Osnabrücker Friedensinitiative up-down up-down

Auf dem Platz der Städtefreundschaften in Osnabrück hat die Osnabrücker Friedensinitiative (OFRI) ein Schild an den Wegweiser Richtung Twer in Russland angebracht. Das Schild macht deutlich, dass die Initiative mit dem Ruhen der Partnerschaft nicht einverstanden ist.