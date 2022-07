Allein in den vergangenen zwei Monaten hat die Polizei Osnabrück über drei Vergewaltigungen im Stadtgebiet berichtet. FOTO: imago images/Rolf Poss (Symbolbild) up-down up-down Häufigere Berichterstattung Statistik der Polizei Osnabrück: So viele Vergewaltigungen gab es in den vergangenen fünf Jahren Von Arlena Janning | 10.07.2022, 14:00 Uhr

In Osnabrück sind in letzter Zeit auffallend viele Frauen vergewaltigt worden – so scheint es zumindest. Ein Blick in die Statistik der hiesigen Polizei verrät, ob dieser Eindruck trügt.