Der Angriff hatte sich am frühen Morgen des 3. März 2023 (Freitag) an der Ecke Narupstraße/Pferdestraße im Stadtteil Fledder ereignet. Nach Angaben der Ermittler hatte der Täter eine 27-jährige Osnabrückerin gegen 1.35 Uhr dort ausgeraubt. Anschließend habe der Unbekannte sein Opfer vergewaltigt, heißt es von der Polizei. Die Frau sei vor dem Verbrechen zu Fuß auf dem Gehweg der Hannoverschen Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs gewesen.

Nach der Tat sei der Angreifer „ruhigen Schrittes“ über die Pferdestraße in Richtung stadteinwärts gelaufen. Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden – „trotz intensiver Suchmaßnahmen“, wie es von der Polizei heißt.

Am 17. April hatten die Ermittler deshalb bereits ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Nun bitte die Polizei erneut die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die Beamten haben zusätzlich ein Phantombild des Tatverdächtigen angefertigt.

So wird der Tatverdächtige beschrieben

Der Unbekannte wurde darüber hinaus wie folgt beschrieben: Der Mann soll zwischen 18 und 25 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Der schlanke Mann hatte zum Tatzeitpunkt dunkle, kurze Haare und trug keinen Bart, heißt es von der Polizei. Der Unbekannte soll unter anderem Russisch sprechen. Während des Angriffs trug er nach Polizeiangaben am Handgelenk ein metallisches Armband. Von diesem hatten die Ermittler bereits Fotos veröffentlicht.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0541/327-3103 (tagsüber) und 0541/327-2115 entgegen.