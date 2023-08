Das ihm zur Last gelegte Verbrechen ereignete sich am 3. März gegen 1.40 Uhr an der Ecke Narupstraße/Pferdestraße. Die 27-Jährige war zu Fuß auf der Narupstraße unterwegs gewesen, als sie von einem jungen Mann angegriffen wurde. Der Täter schlug mehrfach auf sie ein und zerrte sie hinter ein Trafohäuschen. Dort raubte er die junge Frau aus und vergewaltigte sie. Die 27-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Mutmaßlicher Täter wird zufällig entdeckt

Die Polizei suchte anschließend mit einem Phantombild nach dem Täter – zunächst ohne Erfolg. Bei einem Einsatz im Zusammenhang mit einem Raub vom 6. August seien Beamte dann auf einen Jugendlichen aufmerksam geworden, teilt die Polizei am Dienstag mit. Weitere Ermittlungen zeigten dessen Verbindung zu der Tat vom 3. März.

Bei dem mutmaßlichen Vergewaltiger handelt es sich demnach um einen heute 17-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt noch 16 war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Osnabrück einen Haftbefehl gegen ihn. Der junge Mann wurde daraufhin festgenommen und am 11. August dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Der 17-Jährige befindet sich seitdem in der Jugendhaftanstalt Hameln. Die Ermittlungen dauern an.