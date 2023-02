Eine Apotheke als „Lizenz zum Gelddrucken“? Dem ist schon lange nicht mehr so. Im Gegenteil: Beinahe alle Preise sind festgeschrieben. Foto: imago-images/ Westend61 up-down up-down Sinkende Einnahmen und Bürokratie Apotheker in Osnabrück sind wütend – und warnen vor weiteren Schließungen Von Finja Jaquet | 31.01.2023, 12:41 Uhr | Update vor 57 Min.

Das Apothekensterben schreitet voran: Beinahe 360 Apotheken haben in Niedersachsen seit 2009 dichtgemacht – das ist ein Rückgang von fast 17 Prozent und markiert den niedrigsten Stand seit mehr als 38 Jahren. Auch in der Region Osnabrück sinkt die Zahl der Apotheken stetig. Was sind die Gründe?