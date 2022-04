An der Universität hat die Auswahlkommission zur Vergabe der Stipendien unter Vorsitz der Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Prof. Martina Blasberg-Kuhnke, die Stipendienentscheidungen inzwischen getroffen; die Bewilligungsbescheide wurden pünktlich zum Weihnachtsfest verschickt.

Der Universität standen insgesamt 73000 Euro zur Verfügung, die unter Berücksichtigung besonderer Leistungen und herausgehobener Befähigung, Tätigkeiten in der akademischen und studentischen Selbstverwaltung, ehrenamtlichem Engagement, besonderer sozialer Umstände sowie Studienaufenthalte im Ausland verausgabt wurden. Erstmalig wurde in diesem Jahr die familiäre Bildungssituation als Kriterium der Stipendienvergabe einbezogen.

Von den 146 Uni-Stipendien entfallen acht Stipendien auf Studierende im ersten Semester, 120 Stipendien auf Studierende ab dem zweiten Semester und 18 Stipendien auf internationale Studierende. Es lagen insgesamt 444 Anträge vor, sodass nur wenig mehr als 30 Prozent der Bewerbungen berücksichtigt werden konnten. So wählte die Kommission beispielsweise in der Gruppe der Erstsemester, in der die Stipendien anhand der Abiturdurchschnittsnote vergeben wurden, lediglich die Bewerber mit einer Durchschnittsnote von bis zu 1,3 aus.

Während an der Hochschule die Urkunden bereits überreicht wurden, findet an der Uni am 18. Januar eine feierliche Übergabe statt. „Es war für mich bei der Auswahl erneut ein schönes Gefühl zu erfahren, dass wir so viele talentierte, begabte und auch engagierte Studierende an unserer Universität haben. Gleichwohl tut es mir deshalb umso mehr leid, dass wir nicht alle Anträge berücksichtigen konnten“, so Blasberg-Kuhnke.