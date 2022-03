Die drei vom Vorstand (v.l.): Holger Benitz, Beate Jakobs und Heiko Engelhard konnten die Volksbank Bramgau, Osnabrück, Wittlage trotz unruhiger Zeiten nicht nur auf Kurs halten, sondern auch Gewinne generieren. FOTO: Dietmar Kröger Vereinigte Volksbank Osnabrück mit positiver Jahresbilanz Erst Corona, jetzt die Ukraine - Osnabrücker Genossenschaftsbank trotz Krisen auf Kurs Von Dietmar Kröger | 21.03.2022, 16:50 Uhr

Es sind alles andere als ruhige Zeiten: Zwei Jahre Pandemie und nun seit drei Wochen Krieg in Europa - auch die Vereinigte Volksbank Bramgau-Osnabrück-Wittlage schippert auf rauer See. Aber mit Erfolg, wenn man den Worten ihrer drei Vorstände Glauben schenken darf, die in ihrem Jahresbilanz-Gespräch nun ein Wachstum vermelden konnten.