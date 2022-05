Der Verein „Hellmann hilft“ hat in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Osnabrück medizinisches Material und „Baby Bags“ in die Ukraine geschickt. FOTO: Jörn Martens Transport in die Ukraine Verein „Hellmann hilft“ aus Osnabrück unterstützt Opfer des Krieges Von Thomas Wübker | 03.05.2022, 10:46 Uhr

Die Anzahl und die Größen der Krisen in dieser Welt sind auch an der Hilfsbereitschaft der Menschen ablesbar. Unter dem Eindruck der Flutkatastrophe im Ahrtal gründeten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hellmann Worldwide Logistics in Osnabrück den Verein „Hellmann hilft“. Nun werden Hilfsgüter in die Ukraine geliefert.