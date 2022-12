Um drei Uhr in der Nacht wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines brennenden Autos alarmiert. Symbolfoto: picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Abgemeldeter Skoda Verdacht auf Brandstiftung: Auto brennt am frühen Montagmorgen in Osnabrück Von Johannes Kleigrewe | 26.12.2022, 12:53 Uhr

War es Brandstiftung? In Osnabrück-Gretesch ist in den frühen Morgenstunden des 26. Dezember ein Auto in Brand geraden.