Sollten die russischen Gaslieferungen vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts eingestellt werden, könnte es für Deutschland problematisch werden. Die Verbraucherzentrale erklärt, wie es mit den Gasvorräten derzeit aussieht. FOTO: Imago Images Geht es ohne russisches Gas? Verbraucherzentrale über Gasvorräte und Spartipps für Osnabrücker Von Ina Wemhöner | 28.02.2022, 05:31 Uhr

Mit der russischen Invasion in die Ukraine wächst auch bei den Verbrauchern in der Region Osnabrück die Sorge vor steigenden Heizkosten. Dabei sind die Gaspreise in dieser Heizsaison bereits extrem hoch. Worauf Kunden nun achten sollten, wenn sie mit Gas heizen, erklärt ein Experte der Verbraucherzentrale Niedersachsen.