Ein Kreisverkehr wird gebaut Vehrter Landstraße in Osnabrück ab 18. September voll gesperrt Von Anke Schneider | 11.09.2023, 16:18 Uhr Die Vehrter Landstraße in Osnabrück-Dodesheide wird ab dem 18. September komplett gesperrt. Symbolfoto: dpa/Ralf Hirschberger up-down up-down

Am Knotenpunkt Vehrter Landstraße/Am Limberg in Osnabrück wird in den kommenden Wochen ein neuer Kreisverkehr entstehen, der künftig den Limberg-Park verkehrlich anbinden soll. Die Vehrter Landstraße ist daher ab Montag, 18. September, bis voraussichtlich Ende November voll gesperrt.