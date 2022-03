Wer in Osnabrück vegetarisch oder vegan essen möchte, hat eine große Auswahl. Unter anderem gibt es fleischlose Burger. (Symbolfoto) FOTO: imago images / Westend61 Übersicht für das Stadtgebiet Restauranttipps für Osnabrück: Hier kannst Du vegetarisch oder vegan essen Von Jonas Scheffer | 07.03.2022, 10:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Wer in Osnabrück vegetarisch oder vegan essen möchte, hat eine große Auswahl. Eine Vielzahl an Restaurants und Cafés in Osnabrück bieten vegetarische und vegane Gerichte an. Eine Übersicht.