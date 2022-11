Vegane Kuchen, wie die Mandel-Bienenstich-Torte, sind auf Wachstumskurs und gewinnen neue Käufer. Foto: Monika Vollmer up-down up-down Gibt sich die Sahnetorte geschlagen? Conditorei Coppenrath & Wiese backt jetzt vegane Torten und Kuchen Von Monika Vollmer | 05.11.2022, 12:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Conditorei Coppenrath & Wiese ist eine Institution in der deutschen Welt tiefgekühlter Backwaren und hat in 47 Jahren diverse Umbrüche der Branche miterlebt und überlebt. Dafür braucht es Kreativität, Qualität und die richtige Einstellung. Jetzt orientiert sich das Traditionsunternehmen an den sich ändernden Verbraucherbedürfnissen – und setzt auf vegane Torten- und Kuchenvariationen.