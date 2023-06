Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag, 22. Juni, vor heftigem Starkregen und Gewitter in der Region Osnabrück. Symbolfoto: Nils Bentlage/dpa up-down up-down Amtliche Unwetterwarnung! Wetterdienst erwartet heute heftigen Starkregen und Gewitter in der Region Osnabrück und | 21.06.2023, 11:03 Uhr | Update vor 32 Min. Von Christian Ströhl Anke Schneider | 21.06.2023, 11:03 Uhr | Update vor 32 Min.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Unwettern. So kann es heute am 22. Juni 2023 in der Region Osnabrück zu heftigem Starkregen und extremen Gewittern kommen. Es gilt hohe Alarmstufe.