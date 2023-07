Durch die Altstadt in Osnabrück führte der „beschwipste Nachtwächter“ am Donnerstag zum ersten Mal eine Gruppe. Dabei gab es regionale Schnäpse und Bier. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Regionale Schnäpse und Bier Unterwegs durch Osnabrück mit dem „beschwipsten Nachtwächter“ Von Thomas Wübker | 08.07.2023, 16:25 Uhr

Aus einer Schnapsidee ist am Donnerstagabend Realität geworden. Zum ersten Mal führte der „beschwipste Nachtwächter“ eine Gruppe durch die Altstadt in Osnabrück und bot dabei Kostproben regionaler Schnäpse und Bier an.