Bei der Unterzeichnung der Kooperation: Rolf Meyer (KNI, von links)), Tobias Moldenhauer (EWE), Wolfgang zur Stadt (KME), Martin Hofschröer (Q1), Dr.-Ing. Jean-Frédréic Castagnet (Georgsmarienhütte). Foto: Leonard Nortmann up-down up-down Gemeinsame Strategie Unternehmen im Raum Osnabrück kooperieren beim grünen Wasserstoff Von Nina Kallmeier | 27.11.2022, 10:25 Uhr

Grüner Wasserstoff ist in aller Munde. Auch in Osnabrück wollen Unternehmen künftig beim Aufbau einer Infrastruktur kooperieren. Was KME, die Georgsmarienhütte, Q1, EWE und das Logistiknetz KNI vorhaben.