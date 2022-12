Hund Wiwaldi und seine Freunde kommen am 23. November 2023 in den Osnabrücker Rosenhof. Foto: Danny Frede up-down up-down Comedy mit Martin Reinl und Carsten Haffke „Unter Puppen“ am 22. November 2023 im Rosenhof in Osnabrück Von Thomas Wübker | 27.12.2022, 07:35 Uhr

Nach ihrer ausverkauften Show Ende September im Rosenhof in Osnabrück, kehren Martin Reinl und Carsten Haffke am 22. November 2023 wieder an den Tatort zurück und zeigen ihr Programm „Unter Puppen“.