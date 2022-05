Unklarer Unfallhergang am Heger Tor in Osnabrück - die Polizei Osnabrück sucht Zeugen. (Symbolbild) FOTO: imago images/U. J. Alexander Unklarer Unfallhergang Radfahrerin wird am Heger Tor in Osnabrück erfasst - Polizei sucht Zeugen Von Catharina Peters | 06.05.2022, 14:16 Uhr

Die Polizei bittet um Mithilfe für die Aufklärung eines Unfalls am Donnerstagabend am Heger-Tor-Wall in Osnabrück. Dabei ist eine 17-jährige Radfahrerin von einem Toyota Auris erfasst worden.