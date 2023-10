Darum haben sich diese Erstsemester für ein Studium in Osnabrück entschieden

In diesem Artikel erfährst Du: Was die beliebtesten Studiengänge sind

Was die Erstis studieren

Warum sie in Osnabrück studieren

Seit Montag findet die Einführungswoche für die neuen Erstsemester statt. Nach der offiziellen Begrüßung Mittwochmorgen konnten sich die 3450 neuen Studenten an zahlreichen Infoständen in der Osnabrück-Halle über das Studium, die Universität und die Stadt informieren. Die größten und beliebtesten Studiengänge sind Rechtswissenschaften, Germanistik und Wirtschaftswissenschaften. Einen Bewerberrekord gab es in der Psychologie mit rund 1000 Bewerbungen mehr als im vorigen Jahr. Insgesamt waren es 3904. Angenommen wurden 108 Studenten für den Bachelor-Studiengang und 81 für den Master-Studiengang.

An verschiedenen Ständen in der Osnabrückhalle konnten die Erstis sich Informationen einholen. Foto: Jörn Martens

Osnabrücks Erstsemester stellen sich vor

Ricci Rassmann studiert im Zwei-Fach-Bachelor Physik und Informatik: In den Osterferien hat er ein zweitägiges Probestudium von der Fachschaft Physik belegt. Das Programm der Fachschaft hat Ricci, der aus Ostfriesland kommt, so überzeugt, dass er sich trotz weiterer Optionen für ein Studium in Osnabrück entschieden hat. Die Erstiwoche hat bereits viele seiner Fragen beantwortet, jedoch stellt ihn das Planen seines Stundenplans – so wie die meisten Erstsemester – vor eine Herausforderung. „Wir haben viele verschiedene Anmeldeportale und Webseiten, bei denen ich erst einmal den Durchblick gewinnen muss“. Er sei sich aber sicher, dass die kommenden Veranstaltungen ihm dabei weiterhelfen werden.

Julia Gavrilov studiert Wirtschaftswissenschaften: „Ich komme aus Bersenbrück. Dank der guten Zugverbindung musste ich nicht umziehen und die Stadt selber gefällt mir gut“. Die Erstiwoche hat auch ihr bereits bei vielen Fragen weitergeholfen. Wie erstelle ich meinen Stundenplan? Welche Arbeitsgruppen sind für mich wichtig? Wie kann ich mich in der Universität engagieren? Das seien Fragen, die Julia beschäftigt hatten. Auch die Begrüßungsveranstaltung hat Julia neue Informationen gegeben. „Ich wusste nicht, dass man sich innerhalb der Uni politisch engagieren kann“, sagt sie. Auch der Hochschulsport, der durch einen Aufritt der Showtanzgruppe bei der Veranstaltung repräsentiert wurde, habe es ihr angetan.

Die Hip-Hop-Showtanzgruppe des Zentrums für Hochschulsport hat während der Begrüßung mit ihrem Tanzauftritt den Hochschulsport repräsentiert. Foto: Jörn Martens

Hauke Gast studiert Informatik: Er hat sich für ein Studium in Osnabrück entschieden, weil er so in der Nähe seiner Familie bleiben kann. „Durch das Semestertickt ist das kein Problem jeden Tag zu pendeln“, erklärt er. Ein weiterer Grund, der ihn vom Wegziehen in eine andere Stadt abhält, ist seine Mitgliedschaft bei der Feuerwehr. „Die Feuerwehr ist für mich auch wie eine kleine Familie. Würde ich wegziehen, könnte ich kein Teil dieser sein“.

Jakob Lüers studiert im Zwei-Fach-Bachelor Sozialpädagogik und evangelische Theologie auf Lehramt: Der Bremer will Berufsschullehrer werden. In Niedersachsen gebe es zwei Standorte, wo er Sozialpädagogik auf Lehramt studieren könnte. „In Lüneburg ist Englisch wichtig, was nicht so mein Ding ist, das ist in Osnabrück weniger der Fall“. Jakob fühlt sich gut auf das Semester vorbereitet und weiß, dass er sich an die Fachschaften wenden kann, falls doch noch Fragen anfallen sollten. „Die Erstiwoche wurde bisher super geplant, weswegen meine Fragen bereits alle beantwortet wurden“.

Laura Krieger studiert im Zwei-Fach-Bachelor Mathe und Informatik auf Lehramt: „Ich komme aus der Nähe der niederländischen Grenze und Osnabrück ist die nächste Universität“. Auch Laura findet, dass die Veranstaltungen der Erstiwoche ihre Fragen gut beantworten. „Ich wusste nicht, wie die Plattform Studip funktioniert, wie ich mein Studium und meinen Stundenplan richtig organisiere, aber die Fragen haben sich zum Glück schon geklärt“, sagt die Studentin.