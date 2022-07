Die Gastronomie in Osnabrück - so wie hier am Adolf-Reichwein-Platz - ist ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität und die Wirtschaft in Osnabrück. Forscher der Uni untersuchen nun, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Branche hat.

FOTO: Thomas Wübker up-down up-down