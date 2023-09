Nach Panne im NRW-Vergabeverfahren Uni Osnabrück schafft zusätzliche Plätze für Studenten aus Münster Von Anke Schneider | 25.09.2023, 18:00 Uhr Die Uni Osnabrück stellt nach einer Panne im Vergabeverfahren 30 Plätze für Studenten in Münster zur Verfügung. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down

In Münster studieren im Wintersemester aufgrund einer Panne im Vergabeverfahren mehr als 700 Studenten Jura, obwohl es nur 434 Studienplätze gibt. Die Uni Osnabrück hilft nun aus und bietet 30 Studienplätze in Osnabrück an.