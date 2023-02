Logo NEO Der neue Psychologie-Eignungstest an der Uni Osnabrück eröffnet Abiturienten eine weitere Möglichkeit, einen der heißbegehrten Bachelor-Studienplätze in diesem Fach zu erhalten. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Studieren auch ohne Super-Abitur Uni Osnabrück führt Eignungstest fürs Psychologie-Studium ein Von Sebastian Stricker | 15.02.2023, 10:20 Uhr | Update vor 45 Min.

Psychologie studieren auch ohne hervorragende Abiturnote? An der Universität Osnabrück ist das künftig möglich. Ab dem Wintersemester 2023/24 werden die meisten Bachelor-Studienplätze in diesem Fach an einen Eignungstest gekoppelt.