Osnabrücker Hochschulinformationstag wirbt am 17. November um Lehrernachwuchs Von Dietmar Kröger | 14.11.2022, 08:44 Uhr

„Du solltest Geschichte studieren, weil...“ - mehrere gute Gründe für ein Geschichtsstudium hat das Historische Seminar auf einem Plakat zum Hochschulinformationstag am 17. November zusammengefasst. Einer davon: die guten Berufsaussichten, vor allem als Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen. Aber kann die Uni tatsächlich so viel Lehrer ausbilden, wie fehlen?