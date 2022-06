Am Kaffeetisch werden Wespen schnell zu Plagegeistern. FOTO: dpa up-down up-down Ungebetene Gäste am Kaffeetisch Der richtige Umgang mit Wespen: Warum wegpusten nicht hilft und sie Haarspray mögen Von Eva Voß | 07.06.2013, 13:39 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein ein leckeres Stück Kuchen auf der Terrasse genießen: Was so schön sein könnte, wird manchmal binnen Minuten fast unerträglich. Denn auch Wespen lassen sich in solchen Situationen nicht lange bitten. Wie man am besten mit den Plagegeistern umgeht, erklärt der Naturschutzbund (NABU).