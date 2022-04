12739-mal krachte es im Jahr 2010. In 2705 Fällen fehlte im Anschluss jede Spur vom Übeltäter – also bei jedem fünften Unfall. „Wenn dann kein Zeuge da ist, ist die Ermittlung häufig zum Scheitern verurteilt“, sagte Wolfgang Meyer vom Verkehrsunfalldienst. Dementsprechend gering ist die Aufklärungsquote. In nur 42 Prozent der Fälle konnte der Täter ausfindig gemacht werden. Vor allem bei Zusammenstößen auf Parkplätzen verlaufen die Ermittlungen im Sande. Wer etwas beobachtet, der sollte sich umgehend bei der Polizei melden, appellierte Meyer an Unfallzeugen. „Da darf man auch ruhig die 110 wählen, dafür ist die Nummer da“, ergänzte Inspektionsleiter Michael Maßmann. Warnende Worte richteten sie an die Autofahrer, die sich aus dem Staub machen: „Wird die Unfallflucht nachgewiesen, dann ist der Führerschein schnell weg“, so Meyer. Hinzu kommen Punkte in Flensburg. Und im schlimmsten Fall droht das Gefängnis. Weitere Schlaglichter der Statistik: