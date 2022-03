Polizei FOTO: Michael Gründel 1.15 Uhr in der Bismarckstraße Unfallflucht am Osnabrücker Westerberg: In Auto gekracht und Fahrt fortgesetzt Von Jean-Charles Fays | 06.03.2022, 15:24 Uhr

In der Nacht zu Sonntag ist ein unbekannter Fahrer um 1.15 Uhr in ein geparktes Auto am Osnabrücker Westerberg gekracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.