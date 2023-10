Polizei sucht Zeugen Autofahrer verursacht auf der A33 am Osnabrücker Südkreuz einen Unfall und verschwindet Von Anke Schneider | 16.10.2023, 12:55 Uhr Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht auf der A33 am Osnabrücker Südkreuz. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down

Auf der A33 kurz hinter dem Osnabrücker Südkreuz hat es am Freitagabend gekracht. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall auf der Fahrspur in Richtung Diepholz beteiligt. Der Unfallverursacher haute jedoch ab. Die Polizei sucht nun Zeugen.