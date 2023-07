Die Polizei beschäftigt sich mit einem Unfall an der Straße Am Schölerberg. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Polizei Osnabrück sucht Verursacher Unfallflucht am Schölerberg nach Kollision mit rotem Mercedes Von Marcus Alwes | 07.07.2023, 16:08 Uhr

Nach der Unfallflucht eines Unbekannten an der Straße Am Schölerberg in Osnabrück sucht die Polizei Zeugen des Zusammenstoßes.