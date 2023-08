Auf nasser Fahrbahn gestürzt Unfallflucht am Heger-Tor-Wall in Osnabrück: 57-Jährige schwer verletzt Von Anke Schneider | 17.08.2023, 13:32 Uhr Bei einem Unfall in Osnabrück wurde eine 57-Jährige schwer verletzt. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down

Eine 57-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall am Heger-Tor-Wall in Osnabrück schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.