Missglücktes Wendemanöver Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Hannoverschen Straße in Osnabrück Von Anke Schneider | 25.04.2023, 15:18 Uhr

Um 14.38 Uhr am Dienstag hat es auf der Hannoverschen Straße in Osnabrück ordentlich gekracht: Vier Fahrzeuge sind in einen Unfall verwickelt worden. Es entstand ein Stau.