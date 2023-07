Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr wurde auf der Wesereschstraße in Höhe der Hausnummer 67 ein neunjähriges Kind bei einem Unfall leicht verletzt. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand/Gelhot up-down up-down Schreck am Mittwochabend Unfall in Osnabrück-Schinkel: Kind läuft auf die Straße Von Anke Schneider | 27.07.2023, 09:04 Uhr

Es ist der Klassiker: Eltern stehen mit ihrem Kind am Straßenrand, auf der anderen Seite sieht das Kind ein bekanntes Gesicht und läuft ohne zu schauen los. Genau so ist es am Mittwochabend in Osnabrück-Schinkel passiert.