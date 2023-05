Die Rangierlok ist seitlich in den Lkw gefahren. Die Unfallursache ist noch unbekannt. Foto: NWM-TV up-down up-down Keine Verletzten Rangierlok und Lkw am Osnabrücker Hafen zusammengestoßen Von Hannah Baumann | 08.05.2023, 11:58 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Montagmorgen zu einem Unfall zwischen einer Rangierlok und einem Lkw in Osnabrück am Bahnübergang in der Hafenstraße gekommen.