Eine Fußgängerin ist am Dienstagmorgen in Osnabrück von einen Auto angefahren worden. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Missglückter Abbiegevorgang Unfall in Osnabrück: Fußgängerin von Auto angefahren Von Henrike Laing | 01.08.2023, 10:46 Uhr

In der Martinistraße in Osnabrück ist es am Dienstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Auto gekommen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.