Kollision mit Auto Unfall an der Süsterstraße: Fahrradfahrer in Osnabrück schwer verletzt Von Anke Schneider | 27.02.2023, 08:45 Uhr

In der Süsterstraße in der Osnabrücker Innenstadt wurde am Montagmorgen ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.